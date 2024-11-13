Ход операции по уничтожению ВСУ
Группировка войск «Север» отразила шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка. Подразделения группировки продолжили наступление и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 450 человек, два танка, три боевые машины пехоты, из них две БМП Bradley, два бронетранспортера М113 производства США, 33 боевые бронированные машины, а также пять артиллерийских орудий, в том числе одна САУ Krab польского производства, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс Crotale французского производства и 49 автомобилей.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 32 150 человек. Уничтожено 202 танка, 134 боевые машины пехоты, 112 бронетранспортеров, 1 146 боевых бронированных машин, 907 автомобилей, 274 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
Бегство украинских военных с позиций
Украинские военные из 22-й механизированной бригады ВСУ сообщили командованию о риске окружения в Курской области из-за массового бегства мобилизованных солдат территориальной обороны.
Сеть опорных пунктов ВСУ под Суджей
ВСУ создали сложную сеть опорных пунктов под Суджей, включая укрепленные блиндажи, что затрудняет их уничтожение, сообщил начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда «Клуни».
Дело против обстрелявших гражданскую машину под Курском
Следователи возбудили уголовное дело против украинских военных, причастных к обстрелу гражданского автомобиля в Беловском районе Курской области, сообщает СК РФ. Дело связано с террористическим актом против мирных жителей, совершенным вооруженными формированиями Украины, а также иными украинскими военизированными группами и участниками наемнических формирований.
Боеприпасы ВСУ с газом
Украинские военные сбрасывают с дронов боеприпасы с газом на российские позиции, сообщает старший офицер батареи отряда «Клуни». Он добавил, что «Баба-яга» летает в основном ночью.
Повреждение объекта культурного наследия в Курской области
Церковь Дмитриевская в селе Казачья Локня Курской области, недавно восстановленная, была повреждена в результате атаки ВСУ. Храм, построенный в 1880 году, является объектом культурного наследия. Министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области направило сведения о разрушении церкви в следственное управление СК РФ.