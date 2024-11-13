Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 13 ноября 2024 года

Потери ВСУ за сутки составили свыше 450 человек, два танка, три боевые машины пехоты, из них две БМП Bradley, два бронетранспортера М113 производства США, 33 боевые бронированные машины, а также пять артиллерийских орудий, в том числе одна САУ Krab польского производства, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс Crotale французского производства и 49 автомобилей.