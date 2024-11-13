Выживший в одиночку боец рассказал, как ВСУ пытались добраться до него каждую ночь

По словам Алиева, российские военные пошли на штурм вражеского опорника, выполняя боевую задачу. Изначально их было пятеро, однако после того, как украинских солдат выбили из опорника, оказалось, что российские военные отрезаны от своих. Сослуживцы Алиева попытались пробиться к расположению частей ВС РФ, но, вероятно, погибли, а один был ранен и сейчас находится в больнице. Что же касается опорника, то он оказался сложной сетью украинских укреплений.
«Думали, что блиндаж находится в одном месте, а оказывается, там был туннель и внутри подземное всё это — тут блиндаж, там блиндаж. Когда они нас спалили, что мы на них напали, вся артиллерия начала нас обстреливать. Танки, артиллерия, вся их пехота, всё подряд начало на нас лететь, приходили и взрывали тут, там, всё вокруг взорвалось», — рассказал Алиев.
Он рассказал, что четко выполнял приказ командования — захватить территорию.
«Я решил, отсюда не уйду, мне приказ дали захватить эту территорию и никому не отдавать. Удержать эту позицию. И я остался там, с ними воевал. А чего сдаваться?» — задал герой риторический вопрос.
По словам бойца, у него неоднократно были своеобразные диалоги с украинскими боевиками — в частности, он призывал их сдаваться.
«Они начали стрелять, я обратно прячусь. А они в метрах 20−25 от меня сидят. Каждую ночь, каждое утро они пытаются до меня добраться. Я отстреливался от них. Они решили с одной стороны напасть, а я уже с другой захожу. Так и не давал им прохода, чтобы они ко мне не добрались. Я им даже кричал: “Это моя территория! Не подходите сюда”, — вспомнил Алиев.
Он не исключил, что среди противников было много наемников, поскольку они разговаривали временами на непонятным языке.
«Каждую ночь по три ТМ закидывали. Рядом прилетало, они точно не знали, где я. По блиндажу прилетало. Каждую ночь бомбили», — рассказал боец.
О спасении Алиева стало известно 9 ноября. Боец ВС РФ из Дагестана три недели в одиночку отбивал атаки Вооруженных сил Украины, питаясь одним репчатым луком и прячась в блиндаже. С помощью дрона разведчики смогли обнаружить Алиева, после чего эвакуировали военнослужащего. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал Алиева героем.