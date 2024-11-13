Выживший в одиночку боец рассказал, как ВСУ пытались добраться до него каждую ночь

«Они начали стрелять, я обратно прячусь. А они в метрах 20−25 от меня сидят. Каждую ночь, каждое утро они пытаются до меня добраться. Я отстреливался от них. Они решили с одной стороны напасть, а я уже с другой захожу. Так и не давал им прохода, чтобы они ко мне не добрались. Я им даже кричал: “Это моя территория! Не подходите сюда”, — вспомнил Алиев.