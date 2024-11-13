FPV-дрон попал танку Challenger в пулемет, удар сняли на видео

«Прямо в тот самый “купюроприемник” мехвода, основную слабую зону в лобовой проекции танка», — пишет канал «Война. История. Оружие».
Имеется в виду широкий триплекс, спрятанный в нише под пушкой. Однако вскоре появилось уточнение — дрон попал в спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет L94A1.
Британским танкам на службе ВСУ вообще не везет: они тяжелы, неповоротливы и беззащитны перед дронами. А «Челленджерам», оказавшимся в Курской области, не везет особенно. Последний раз, когда о них вспоминали, танку оторвало башню.