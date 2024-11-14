Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано видео поражения FPV-дроном Challenger 2 ВСУ в Курской области

Дрон попал в спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет L94A1.
Источник: Аргументы и факты

В сети появилось видео, демонстрирующее точный удар российского FPV-дрона по уязвимому месту британского танка Challenger 2, находившегося в Курской области.

Сообщается, что беспилотник поразил область, известную как «купюроприемник» мехвода — слабую зону в передней части танка, где расположен широкий триплекс, спрятанный под орудием.

Однако позже было уточнено, что целью удара стал установленный рядом с пушкой 7,62-мм пулемет L94A1.

Ранее были опубликованы кадры артиллерийского удара ВС РФ по мосту в городе Курахово, использовавшемуся для снабжения ВСУ.