Опубликовано видео поражения FPV-дроном Challenger 2 ВСУ в Курской области

В сети появилось видео, демонстрирующее точный удар российского FPV-дрона по уязвимому месту британского танка Challenger 2, находившегося в Курской области.
Сообщается, что беспилотник поразил область, известную как «купюроприемник» мехвода — слабую зону в передней части танка, где расположен широкий триплекс, спрятанный под орудием.
Однако позже было уточнено, что целью удара стал установленный рядом с пушкой 7,62-мм пулемет L94A1.
Ранее были опубликованы кадры артиллерийского удара ВС РФ по мосту в городе Курахово, использовавшемуся для снабжения ВСУ.