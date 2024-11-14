Выживший боец Алиев рассказал, как три недели в одиночку сражался с ВСУ

Российский военный Закарья Алиев, который почти месяц в одиночку сражался без еды и воды в зоне проведения специальной военной операции, рассказал о том, как отбивал атаки Вооружённых сил Украины на опорный пункт.
Разведчик — сапёр ВС РФ отметил, что противник постоянно наносил удары по туннелям. Алиев уточнил, что ему удалось найти крепкий блиндаж, который ВСУ не смогли разбомбить.
«Изначально они думали, что здесь блиндаж. Но это был, оказывается, не блиндаж, а туннель. А блиндаж, если пройти по туннелю, в другом месте находился. Они когда это разбомбили, думали, что я уже мёртв. И по туннелям, когда я ходил каждый раз и появлялся, снова бомбили, снова думали, мёртвый, и в конце я нашёл блиндаж очень крепкий, который они не смогли разбить», — цитирует его слова РИА Новости.
Алиев добавил, что все подступы обстреливались. ВСУ окружили позицию миномётами, танками и артиллерией. Боец рассказал, что украинцы атаковали всех, кто пытался заехать.
«Я вообще ожидал, что ко мне какая-то помощь придёт, но было сложно до меня добраться. И был у меня вариант либо самому как-то выбраться, либо нападать. И в течение всего этого времени либо нападал, либо соблюдал спокойствие», — сказал он.
Напомним, 28-летний уроженец Республики Дагестан Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки Вооружённых сил Украины на запорожском участке. После успешного штурма опорника ВСУ боец остался один на позиции.
Алиев удерживал опорный пункт без еды и воды. Он питался лишь обнаруженным им луком. Обстрелы со стороны украинских войск велись каждый день, однако военнослужащий РФ не только держал оборону, но и атаковал ВСУ.
Позже Алиев привлёк внимание российских военных. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины.
Следуя за БПЛА, боец прошёл через минное поле и вернулся к своим. В настоящее время он находится под присмотром медиков. О подвиге Алиева рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.
Ранее сообщалось, что российского военнослужащего Закарью Алиева, оборонявшего в одиночку отбитые позиции у Вооружённых сил Украины, представят к званию Героя России.