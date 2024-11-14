Украинские спецслужбы вербуют несовершеннолетних в Запорожской области

В Запорожской области осуществляется вербовка подростков для совершения диверсий на территории региона, этим занимаются украинские силовики.
Замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий в беседе с РИА Новости подчеркнул, что российские власти уверенно противодействуют такой деятельности.
«Посредством гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, реализации молодёжной политики, также в регионе работает антитеррористическая комиссия, которая проводит профилактическую и разъяснительную работу с населением», — сказал он.
Тицкий уточнил, что украинская сторона пытается посеять панику, а также создать гуманитарную катастрофу на территории региона.
Он отметил, что РФ отражает такие провокации.
Заместитель губернатора Запорожской области добавил, что спецслужбы Украины работают «вгрязную». Они пытаются запугать мирное население с помощью преследования и покушений на чиновников, общественных деятелей, а также сотрудников госучреждений.
«Пособниками выбирают зачастую совсем юных людей, с ещё не окрепшей психикой», — сказал Тицкий.
Напомним, российские правоохранители проинформировали, что трое несовершеннолетних жителей Запорожской области задержаны за участие в диверсионной деятельности. Фигуранты предстанут перед судом.
Ранее сообщалось, что бойцы украинской ДРГ сдались российским FPV-дронам в Запорожье.