Разведчик Алиев, в одиночку отбивавший атаки ВСУ, предлагал им сдаться

Разведчик-сапер Закарья Алиев из Вооруженных сил России поделился с РИА Новости рассказом о том, как, находясь в одиночестве и отражая атаки со стороны ВСУ, он предлагал украинским бойцам сдаться.
По его словам, аналогичных предложений от украинских военных не поступало.
Алиев отметил, что сам кричал противникам с требованием сдаться, угрожая атакой, но в ответ получал лишь огонь по себе.
Ранее российский военный Закарья Алиев, который почти месяц в одиночку сражался без еды и воды в зоне проведения специальной военной операции, рассказал о том, как отбивал атаки Вооружённых сил Украины на опорный пункт.