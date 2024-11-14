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Разведчик Алиев, в одиночку отбивавший атаки ВСУ, предлагал им сдаться

Аналогичных предложений от украинских военных не поступало.

Источник: Аргументы и факты

Разведчик-сапер Закарья Алиев из Вооруженных сил России поделился с РИА Новости рассказом о том, как, находясь в одиночестве и отражая атаки со стороны ВСУ, он предлагал украинским бойцам сдаться.

По его словам, аналогичных предложений от украинских военных не поступало.

Алиев отметил, что сам кричал противникам с требованием сдаться, угрожая атакой, но в ответ получал лишь огонь по себе.

Ранее российский военный Закарья Алиев, который почти месяц в одиночку сражался без еды и воды в зоне проведения специальной военной операции, рассказал о том, как отбивал атаки Вооружённых сил Украины на опорный пункт.