Рядовой Алиев рассказал, как возвращался к позициям ВС РФ через минное поле

Рядовой ВС РФ Закарья Алиев в беседе с ТАСС поделился подробностями своего возвращения к позициям сослуживцев, преодолевая минное поле и прячась от FPV-дронов.
По его словам, из-за усталости он не мог бежать и был вынужден идти пешком, преодолевая около двух километров по открытому пространству к следующей лесополосе.
В какой-то момент Алиев споткнулся о проволочное заграждение и упал прямо на танковую мину, к счастью, она не сработала. Продолжая путь, солдат отметил, что местность была почти полностью заминирована. Когда он достиг позиций российских войск, его все же заметили вражеские беспилотники, которые сразу начали обстрел окопа, куда он только что успел укрыться.
Ранее Закарья Алиев рассказом о том, как, находясь в одиночестве и отражая атаки со стороны ВСУ, он предлагал украинским бойцам сдаться.