Рядовой Алиев рассказал, как возвращался к позициям ВС РФ через минное поле

В какой-то момент Алиев споткнулся о проволочное заграждение и упал прямо на танковую мину, к счастью, она не сработала. Продолжая путь, солдат отметил, что местность была почти полностью заминирована. Когда он достиг позиций российских войск, его все же заметили вражеские беспилотники, которые сразу начали обстрел окопа, куда он только что успел укрыться.