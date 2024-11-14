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В Харькове заявили о взрывах в городе

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Взрывы слышны в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Игорь Терехов.

Источник: РИА "Новости"

Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях Украины.

«В Харькове слышны взрывы», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.