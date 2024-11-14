В Харькове прогремела серия мощных взрывов

Взрывы произошли в Харькове, проинформировал мэр города Игорь Терехов.
«В Харькове слышны взрывы», — написал он в своём блоге в соцсетях.
В Харьковской области звучит воздушная тревога.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года, когда Вооружённые силы Украины совершили теракт на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Киевской области после взрывов загорелись склады.