Таллахасси
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харькове прогремела серия мощных взрывов

В Харьковской области звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Харькове, проинформировал мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове слышны взрывы», — написал он в своём блоге в соцсетях.

В Харьковской области звучит воздушная тревога.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года, когда Вооружённые силы Украины совершили теракт на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Киевской области после взрывов загорелись склады.