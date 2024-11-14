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ВС РФ нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты РСЗО БМ-21 “Град” морской пехоты Северного флота из состава группировки войск “Днепр” в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Получив координаты, расчет нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Выполнив задачу, боевая машина быстро покидает позицию и уходит в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки», — сказали там.

В ведомстве отметили, что расчеты РСЗО «Град» всегда находятся в полной боевой готовности. По команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение, эти действия отработаны до автоматизма.

Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.