ВС РФ нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра

«Расчеты РСЗО БМ-21 “Град” морской пехоты Северного флота из состава группировки войск “Днепр” в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Получив координаты, расчет нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Выполнив задачу, боевая машина быстро покидает позицию и уходит в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки», — сказали там.