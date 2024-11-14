Российские военные сбили новыми сеткометами 500 дронов ВСУ за три месяца

Российские военные за последние три месяца сбили более 500 беспилотников ВСУ с помощью новых сеткометов в районе Часового Яра в Донецкой народной республике. Об этом рассказал ТАСС оператор беспилотных систем 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным «Белый», который участвует в операциях в данном регионе.