Российские военные за последние три месяца сбили более 500 беспилотников ВСУ с помощью новых сеткометов в районе Часового Яра в Донецкой народной республике. Об этом рассказал ТАСС оператор беспилотных систем 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным «Белый», который участвует в операциях в данном регионе.
Сеткомет функционирует за счет высокой выброски сети, в которую запутываются винты дрона, что приводит к потере управления. «Белый» отметил, что устройство показало отличные результаты и обеспечивает существенное преимущество в воздухе.
За три месяца его использования было сбито более 500 дронов противника, включая такие модели, как «Баба-яга» с четырьмя или шестью лопастями, а также небольшие аппараты типа «Мавик».
Сеткомет состоит из контейнера с сетью и механизма, который выбрасывает сеть на цель, захватывая и нейтрализуя вражеские БПЛА.
Между тем стало известно, что российские военные полностью зачистили от Вооружённых сил Украины населённый пункт Новоселидовка в западной части Донецкой народной республики.