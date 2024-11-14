Истребитель Су-34 уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области

Российские военные ликвидировали бойцов и технику Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает минобороны РФ.
Удар нанёс экипаж самолёт Су-34. Были применены авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Цели выявили разведчики.
«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной техники ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, украинские военные перешли границу в августе текущего года. ВС РФ остановили продвижение ВСУ, по последним данным, на курском участке ликвидировано 30 тысяч украинских солдат.
Авиация ВКС РФ регулярно наносит удары по позициям ВСУ под Курском. Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник») ликвидировал личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины в Курской области.