34 единицы техники подготовили в Иркутске для нужд СВО

«В покупке кроссовых мотоциклов “Эндуро” приняли участие коллективы нескольких частных компаний, а также Центрального рынка, “Иркутскавтотранса”, “Иркутскавтодора”, “Ритуала”, “Водоканала”, “Иркутской аптеки” и АРПИ. Автомобили и мотоциклы, которые сегодня собрали предприятия и неравнодушные граждане, будут использоваться и для эвакуации раненых, и для доставки тактических групп и боекомплектов на линию боевого соприкосновения. Сотрудники любого предприятия города могут принять участие в подобной акции: приобрести необходимую технику. А мы доставим ее нашим бойцам», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.