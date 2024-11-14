34 единицы техники подготовили в Иркутске для нужд СВО

Это одна из самых крупных партий, которая поможет нашим бойцам выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, отмечает пресс-служба мэрии.
«Такие мотоциклы востребованы на передовой, потому что это средство быстрого передвижения для бойцов. Скорость и маневренность этих моделей могут спасти не одну жизнь. Они хорошо подходят для эксплуатации в самых жестких условиях», — рассказал советник мэра Иркутска Вячеслав Мазанов.
Автомобили прошли полное обслуживание на муниципальных предприятиях «Иркутскавтодор», «Иркутскгортранс», «Иркутскавтотранс» и находятся в рабочем состоянии, они полностью готовы к использованию.
«В покупке кроссовых мотоциклов “Эндуро” приняли участие коллективы нескольких частных компаний, а также Центрального рынка, “Иркутскавтотранса”, “Иркутскавтодора”, “Ритуала”, “Водоканала”, “Иркутской аптеки” и АРПИ. Автомобили и мотоциклы, которые сегодня собрали предприятия и неравнодушные граждане, будут использоваться и для эвакуации раненых, и для доставки тактических групп и боекомплектов на линию боевого соприкосновения. Сотрудники любого предприятия города могут принять участие в подобной акции: приобрести необходимую технику. А мы доставим ее нашим бойцам», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
Глава города распорядился, чтобы вся техника в конце ноября — начале декабря уже была доставлена в Ростов-на-Дону. Отправка будет осуществляться всеми видами транспорта.
«В условиях спецоперации техника постоянно выходит из строя, поэтому мы стараемся непрерывно поставлять транспортные средства “за ленточку”. Сегодняшняя партия — одна из самых масштабных по объему. Мы делаем все, чтобы наши земляки на фронте получали самое необходимое: помимо автотехники военнослужащим передадут посылки от родных, гуманитарную помощь и прочие вещи», — сказал вице-мэр Сергей Кладов.
Напомним, что в Иркутске наряду со сбором грузов и техники для бойцов ведется работа по поддержке их семей: им оказывают медицинскую, психологическую, социальную, правовую, юридическую и бытовую помощь. Получить подробную информацию можно по телефону фонда «Любимый город»: 92−00−00, номеру пункта приема гуманитарной помощи на Ямской: