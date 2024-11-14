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Прощание с героем СВО пройдет в Жигаловском районе 14 ноября

Мужчина погиб при выполнении боевого задания.

Источник: Reuters

Виктор Наумов из Иркутской области героически погиб «за ленточкой» при выполнении боевого задания. Как рассказали КП-Иркутск в администрации Жигаловского района, прощание с мужчиной пройдет 14 ноября.

— В 13:10 состоится траурный митинг и прощание с героем, — уточнили в пресс-службе администрации.

Виктора Наумова проводят в последний путь, родственники и друзья соберутся у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Андрей Гармажапов, тренер-преподаватель Спортивной школы олимпийского резерва № 11 города Улан-Удэ, героически погиб «за ленточкой». В августе 2024 он подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Мужчине было 44 года, дома его остались ждать отец, жена и трое детей.