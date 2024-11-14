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Силы ПВО уничтожили за ночь два беспилотника над Курской и Белгородской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувшей ночи сбили по одному беспилотнику в небе над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Накануне в ведомстве проинформировали, что расчеты ПВО отразили атаку беспилотников над шестью российскими регионами. В общей сложности было уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее их количество — по семь БПЛА — сбили над Курской и Белгородской областями. Пять дронов-камикадзе уничтожили над Тверской и Брянской областями, три — над Пензенской и еще два — над Воронежской.