Накануне в ведомстве проинформировали, что расчеты ПВО отразили атаку беспилотников над шестью российскими регионами. В общей сложности было уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее их количество — по семь БПЛА — сбили над Курской и Белгородской областями. Пять дронов-камикадзе уничтожили над Тверской и Брянской областями, три — над Пензенской и еще два — над Воронежской.
Силы ПВО уничтожили за ночь два беспилотника над Курской и Белгородской областями
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувшей ночи сбили по одному беспилотнику в небе над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.