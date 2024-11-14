Силы ПВО уничтожили за ночь два беспилотника над Курской и Белгородской областями

Накануне в ведомстве проинформировали, что расчеты ПВО отразили атаку беспилотников над шестью российскими регионами. В общей сложности было уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее их количество — по семь БПЛА — сбили над Курской и Белгородской областями. Пять дронов-камикадзе уничтожили над Тверской и Брянской областями, три — над Пензенской и еще два — над Воронежской.