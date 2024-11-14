Судимых в Ростове поварих из «Азова»* обменяли

Дело слушается в Южном окружном военном суде в Ростове.
«Да, всех женщин обменяли», — сообщила ТАСС Степкина.
Обменянные работали поварами на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Часть из них были задержаны в марте 2022 года военными ДНР при попытке пересечь блок-пост на юго-западе Мариуполя. Остальные участницы нацбатальона находились на больничном в период СВО и были задержаны в апреле 2022 года при освобождении от оккупации территории ДНР.
Гособвинитель попросил суд назначить им от 16 до 24 лет колонии, часть из них признали вину частично, часть не признали. Из 24 фигурантов двое были обменены и не участвовали в заседаниях суда. 31 июля 2024 стало известно о смерти одного из подсудимых в Ростове.
В числе подсудимых находились и участники «Азова», передававшие весной 2022 года данные о местоположении военных ДНР и РФ для обстрела, а также сами стреляли из автомата АК-74 М по позициям союзных сил ДНР и РФ.
Часть подсудимых готовились к захвату территорий ДНР, контролировали блок-посты и оккупированные территории ДНР. Были задержаны при попытке выхода из зоны боевых действий на блок-посту.