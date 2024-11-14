Судимых в Ростове поварих из «Азова»* обменяли

Обменянные работали поварами на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Часть из них были задержаны в марте 2022 года военными ДНР при попытке пересечь блок-пост на юго-западе Мариуполя. Остальные участницы нацбатальона находились на больничном в период СВО и были задержаны в апреле 2022 года при освобождении от оккупации территории ДНР.