DeepState: ВС России взяли под контроль Ильинку и продвинулись в Купянске

«[Российские войска заняли] Ильинку, а также продвинулись в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового и в Купянске», — говорится в публикации.
Согласно данным карт, бои в Купянске идут в районе реки Оскол.
Ранее глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что подразделения Вооруженных сил России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области. По словам чиновника, уверенное положение Армии России открывает возможности для наступления по нескольким направлениям, включая Купянск и Боровую.