Шойгу оценил опыт применения Су-57 в зоне СВО

«Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо», — сказал Шойгу в беседе с летчиком-испытателем.
В августе 2023 года на форуме «Армия» Шойгу, тогда — министру обороны, рассказали об эффективном применении истребителей Су-57 в зоне СВО.
Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются технологии «стелс», снижающие его радиолокационную заметность.
Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка Су-57 — 10 тонн.