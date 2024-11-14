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СК подсчитал ущерб, нанесенный российским регионам Украиной

СК: нанесенный регионам РФ украинскими боевиками ущерб составил 60 млрд рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Следственный комитет РФ посчитал по результатам проведенных в 2024 году экспертиз, что ущерб, нанесенный регионам РФ действиями украинских боевиков, составил около 60 миллиардов рублей.

«На совещании главе ведомства были представлены сведения о работе по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских боевиков. Отмечено, что в 2024 году в СЭЦ (судебно-экспертный центр) выполнено около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, в том числе по объектам на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей. В рамках проведенных экспертиз исследовано более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры, их восстановительная стоимость составила почти 60 миллиардов рублей», — сказали в СК РФ.