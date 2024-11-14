«Залетели в парадном режиме, оборона — дырявое одеяло»: военкоры сообщили о прорыве в Купянск

Вероятно, линия обороны ВСУ на этом участке была недостаточно плотной — «дырявое одеяло», что и позволило российским войскам провести подобную операцию. Основная цель прорыва, как предполагает «Военный осведомитель», заключалась в перекрытии крупного моста через реку Оскол, аналогично тому, как это было сделано ранее к югу, в районе села Кругляковка.
Насколько успешным и обоснованным оказался этот маневр, станет понятно в ближайшие дни.
Украинский паблик Deep State также сообщил о прорыве российских подразделений в Купянск. По его информации, после полудня две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в направлении Купянска, сумели войти в город и высадить десант, который затем разместился по домам в районе улицы Сватовской. Паблик описывает произошедшее как «в парадном режиме залетели в Купянск».
«Боевые порядки ВСУ и врага просто разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела “странной”», — пишет DS. Генштаб ВСУ в своей утренней сводке о прорыве в Купянск молчит.
«Паблики противника в гневе требуют скальпы виноватых, а наши бойцы тем временем ведут бой», — пишет военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, всё началось глубоко в тылу, в районе Лимана Первого, откуда выдвинулась небольшая колонна техники (три бронемашины и один танк) с десантом. Уже в начале пути колонна потеряла одну из машин, но продолжила движение, сначала следуя вдоль железной дороги, а затем по улицам Купянска. Без особых преград она дошла до дороги на Сватово, где высадила десант, который закрепился в нескольких зданиях. Успешный рейд вызвал бурное обсуждение среди вражеских блогеров, которые пытаются понять, как так получилось и что может последовать за этим.
Юрий Подоляка отмечает, что их реакция понятна. Ведь даже поверхностно знакомые с ситуацией осознают, что оборона ВСУ на севере Купянска оказалась не просто слабой, а практически неэффективной. Даже если дальнейшее продвижение наших войск не будет успешным, этот прорыв уже стал тревожным сигналом для противника.
По сообщениям противника, поздно вечером в Купянск прорвалась ещё одна российская колонна. Пока результаты её действий остаются неизвестными, но сам факт такого прорыва российскими бойцами многие называют выдающимся достижением.
«Результат происходящего пока неясен, а потому держим кулаки и молимся за парней. Вчера они совершили что-то воистину феноменальное», — пишет Юрий Подоляка.