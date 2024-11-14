«Залетели в парадном режиме, оборона — дырявое одеяло»: военкоры сообщили о прорыве в Купянск

По его словам, всё началось глубоко в тылу, в районе Лимана Первого, откуда выдвинулась небольшая колонна техники (три бронемашины и один танк) с десантом. Уже в начале пути колонна потеряла одну из машин, но продолжила движение, сначала следуя вдоль железной дороги, а затем по улицам Купянска. Без особых преград она дошла до дороги на Сватово, где высадила десант, который закрепился в нескольких зданиях. Успешный рейд вызвал бурное обсуждение среди вражеских блогеров, которые пытаются понять, как так получилось и что может последовать за этим.