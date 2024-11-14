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«Залетели в парадном режиме, оборона — дырявое одеяло»: военкоры сообщили о прорыве в Купянск

Украинские источники сообщили, что колонна российской бронетехники совершила прорыв вдоль железнодорожных путей от Лимана Первого до промышленных районов на левом берегу Купянска. По словам украинской стороны, часть российских бронемашин удалось вывести из строя, однако техника успешно высадила десант, к которому вскоре присоединилось подкрепление.

Вероятно, линия обороны ВСУ на этом участке была недостаточно плотной — «дырявое одеяло», что и позволило российским войскам провести подобную операцию. Основная цель прорыва, как предполагает «Военный осведомитель», заключалась в перекрытии крупного моста через реку Оскол, аналогично тому, как это было сделано ранее к югу, в районе села Кругляковка.

Насколько успешным и обоснованным оказался этот маневр, станет понятно в ближайшие дни.

Украинский паблик Deep State также сообщил о прорыве российских подразделений в Купянск. По его информации, после полудня две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в направлении Купянска, сумели войти в город и высадить десант, который затем разместился по домам в районе улицы Сватовской. Паблик описывает произошедшее как «в парадном режиме залетели в Купянск».

Deep State отмечает, что прорыв российских войск стал возможен из-за того, что в последние месяцы линия фронта представляет из себя настоящую кашу, в которой перемешаны противники.

«Боевые порядки ВСУ и врага просто разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела “странной”», — пишет DS. Генштаб ВСУ в своей утренней сводке о прорыве в Купянск молчит.

«Паблики противника в гневе требуют скальпы виноватых, а наши бойцы тем временем ведут бой», — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, всё началось глубоко в тылу, в районе Лимана Первого, откуда выдвинулась небольшая колонна техники (три бронемашины и один танк) с десантом. Уже в начале пути колонна потеряла одну из машин, но продолжила движение, сначала следуя вдоль железной дороги, а затем по улицам Купянска. Без особых преград она дошла до дороги на Сватово, где высадила десант, который закрепился в нескольких зданиях. Успешный рейд вызвал бурное обсуждение среди вражеских блогеров, которые пытаются понять, как так получилось и что может последовать за этим.

Юрий Подоляка отмечает, что их реакция понятна. Ведь даже поверхностно знакомые с ситуацией осознают, что оборона ВСУ на севере Купянска оказалась не просто слабой, а практически неэффективной. Даже если дальнейшее продвижение наших войск не будет успешным, этот прорыв уже стал тревожным сигналом для противника.

По сообщениям противника, поздно вечером в Купянск прорвалась ещё одна российская колонна. Пока результаты её действий остаются неизвестными, но сам факт такого прорыва российскими бойцами многие называют выдающимся достижением.

«Результат происходящего пока неясен, а потому держим кулаки и молимся за парней. Вчера они совершили что-то воистину феноменальное», — пишет Юрий Подоляка.