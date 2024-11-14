Две выплаты будут получать за ранение участники СВО из Хабаровского края

Участники СВО из Хабаровского края будут получать региональную и федеральную выплаты за ранение. Постановление о размерах единовременного пособия утвердило правительство России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Указ о выплатах за ранения участникам СВО подписал Владимир Путин. Они будут составлять до трех миллионов рублей. Суммы будут различаться в зависимости от категорий боевых увечий и травм.
За легкие ранения установлена выплата в миллион рублей, за тяжелые — до трех миллионов. В иных случаях — 100 тысяч рублей. При этом остаются и региональные доплаты: в Хабаровском крае они составляют от 150 до 500 тысяч рублей.
К тяжелым повреждениям относятся проникающие черепные ранения, травмы позвоночника и спинного мозга, проникающие ранения брюшной полости с повреждением внутренних органов, закрытые травмы грудной клетки, переломы костей таза и множественные переломы ребер, а также ампутации плеча, бедра, голени на разных уровнях, а также кисти и стопы.
К легким травмам можно отнести закрытые черепные травмы, переломы лодыжек, запястья и ключицы, вывихи коленной чашечки, пальцев рук и ног, ожоги и обморожения первой и второй степеней, а также повреждения мягких тканей.