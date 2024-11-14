AP рассказало, как солдаты ВСУ относятся к победе Трампа

На фоне продолжающегося почти по всей линии фронта наступления российской армии некоторые украинские военные «не могут избавиться от ощущения надвигающейся бури» после прошедших в США выборов, на которых победил Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на опрошенных бойцов ВСУ пишет Assosiated Press (AP).
Так, военный с позывным «Толстый» рассказал AP, что иногда, читая новости, ему хочется сдаться, однако он не может себе этого позволить. «Мы здесь как будто в другом мире. Когда видишь, что твои товарищи ранены или убиты, это мотивирует», — отметил «Толстый».
Вместе с тем многие из украинских военных стараются не думать о политических событиях, отмечая, что стараются «заглядывать в будущее» только на ближайшие дни. «Нам нужно сосредоточиться на настоящем в нашей работе и попытаться сделать ее эффективно здесь и сейчас», — заявил AP командир подразделения бригады «Хартия» с позывным «Кот».
Другой военный — оператор дронов с позывным «Авиатор», — также заявил, что все его внимание сосредоточено в основном на вопросах снабжения и на том, сколько времени осталось до рассвета, когда российские войска смогут обнаружить беспилотники и сбить их. «Мы просто делаем свою работу, у нас нет времени беспокоиться о выборах», — отметил он.
Вместе с тем он говорил, что после прихода к власти быстро завершит конфликт. «Если бы я был президентом, то позвал бы Владимира Путина и Владимира Зеленского за стол переговоров и заключил справедливую для всех сделку», — отмечал он.
О мирном плане он заговорил в январе 2023 года. В своем аккаунте в социальной сети Truth Social Трамп написал, что если бы сейчас стал президентом, то смог бы договориться о завершении военных действий на Украине в течение 24 часов. Летом того же года республиканец допустил, что Украине, возможно, придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия.
В начале ноября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники опубликовала вероятный план республиканцев по завершению конфликта на Украине. Он состоит из следующих пунктов:
- нынешняя линия фронта замораживается, по ее протяженности объявляется демилитаризованная зона. Кто будет обеспечивать ее безопасность, неясно, но один из собеседников газеты исключил участие американских войск или контингентов ООН и других финансируемых США организаций;
- Украина откажется от планов вступить в НАТО еще как минимум на 20 лет;
- за это США продолжат снабжение Украины вооружениями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию WSJ «абстрактной», отметив, что там все обезличено. Президент Владимир Путин в июне в качестве условий для начала переговоров с Украиной назвал вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, официальный отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс, фиксацию в международных договорах статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, а также снятие санкций Запада.