AP рассказало, как солдаты ВСУ относятся к победе Трампа

Другой военный — оператор дронов с позывным «Авиатор», — также заявил, что все его внимание сосредоточено в основном на вопросах снабжения и на том, сколько времени осталось до рассвета, когда российские войска смогут обнаружить беспилотники и сбить их. «Мы просто делаем свою работу, у нас нет времени беспокоиться о выборах», — отметил он.