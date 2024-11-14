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«ВХ»: Прорыв армии России в Купянск стал крайне дерзким маневром

Заход российских штурмовых отрядов в Купянск с северо-востока был неожиданным для украинского гарнизона и крайне дерзким маневром по замыслу и исполнению, пишет «Военная хроника».

Эта операция показала, что у ВСУ очень большие проблемы с обороной. При этом победу праздновать еще рано.

Действительно, в результате неожиданного броска российским подразделениям удалось закрепиться на восточной окраине Купянска, сейчас бои идет в районе улицы Сватовской.

«Говорить о полном контроле над левобережной частью города преждевременно. Сейчас важно закрепиться и наладить логистику», — отметил военкор Александр Коц. Примерно так же: дерзко, с налету, — освобождали курское село Снагость, напомнил он.