«ВХ»: Прорыв армии России в Купянск стал крайне дерзким маневром

Эта операция показала, что у ВСУ очень большие проблемы с обороной. При этом победу праздновать еще рано.
Действительно, в результате неожиданного броска российским подразделениям удалось закрепиться на восточной окраине Купянска, сейчас бои идет в районе улицы Сватовской.
«Говорить о полном контроле над левобережной частью города преждевременно. Сейчас важно закрепиться и наладить логистику», — отметил военкор Александр Коц. Примерно так же: дерзко, с налету, — освобождали курское село Снагость, напомнил он.