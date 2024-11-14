«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 71-й егерской бригады ВСУ, 113-й и 120-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей», — говорится в сводке военного ведомства.
Группировка «Север» нанесла удар по силам ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на Харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ.