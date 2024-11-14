Группировка «Север» нанесла удар по силам ВСУ в Харьковской области

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 71-й егерской бригады ВСУ, 113-й и 120-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей», — говорится в сводке военного ведомства.