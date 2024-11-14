Российские войска нанесли удар по бригадам ВСУ в Запорожской области

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 107-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Щербаки Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.