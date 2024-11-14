«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 107-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Щербаки Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Российские войска нанесли удар по бригадам ВСУ в Запорожской области
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 90 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20, сообщило в четверг Минобороны РФ.