Российские военные взяли под контроль первый опорный пункт ВСУ в Купянске

По данным Telegram-канала, такие действия оборвали на какое-то время связь со штабом украинского командования. Подчеркивается, что оставшиеся на этом участке бойцы ВСУ были без координации и приказов, в результате их уничтожили. Как уточняется, ВС РФ смогли закрепиться в Купянске.