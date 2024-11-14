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«Военная хроника» прокомментировала сообщения о войсках России у Купянска

«Военная хроника» прокомментировала сообщения ряда Telegram-каналов о том, что российские войска «ворвались в Купянск».

«Если украинские источники не врут (а вероятность этого никогда не равна нулю), то продвижение в Купянске может выглядеть вот так», — сообщил канал, прикрепив карту с иллюстрацией возможного сценария событий.

Если хотя бы часть этого прогресса правда, то с обороной ВСУ на этом участке «очень большие проблемы», подчёркивает «Военная хроника».

«Манёвр (если он имел место быть), надо признать, крайне дерзкий», — заключили авторы.

Военный корреспондент RT Александр Симонов в своём Telegram-канале «Позывной Брюс» выразил мнение, что по поводу «захода подразделений в Купянск» не стоит торопиться с выводами.

«Там всё не просто. Бойцам 6-й общевойсковой армии — воинского фарта», — написал он.

О том, что в Купянск выдвинулись колонны российской техники, ранее сообщили «Военкоры Русской Весны».

11 ноября ВС России освободили Колесниковку в Харьковской области.