«Военная хроника» прокомментировала сообщения о войсках России у Купянска

«Если украинские источники не врут (а вероятность этого никогда не равна нулю), то продвижение в Купянске может выглядеть вот так», — сообщил канал, прикрепив карту с иллюстрацией возможного сценария событий.
Если хотя бы часть этого прогресса правда, то с обороной ВСУ на этом участке «очень большие проблемы», подчёркивает «Военная хроника».
«Манёвр (если он имел место быть), надо признать, крайне дерзкий», — заключили авторы.
«Там всё не просто. Бойцам 6-й общевойсковой армии — воинского фарта», — написал он.
О том, что в Купянск выдвинулись колонны российской техники, ранее сообщили «Военкоры Русской Весны».
11 ноября ВС России освободили Колесниковку в Харьковской области.