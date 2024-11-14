Получившим инвалидность на СВО дополнительно выплатят 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин принял решение о повышении выплат за повлекшие инвалидность тяжелые ранения, полученные военнослужащими во время проведения СВО, с 3 млн рублей, как это было раньше, до 4 млн рублей.
«Второе решение — распространение этого порядка на всех военнослужащих, получивших инвалидность со дня начала специальной военной операции, то есть с 24 февраля 2022 года. Это решение, как определил президент, будет реализовываться через фонд “Защитники Отечества”. Всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в ходе специальной военной операции, будет дополнительно выплачен 1 млн рублей. Вне всякого сомнения, решения главы государства будут выполнены, будут реализованы», — отметила замминистра.
13 ноября Путин подписал указ, согласно которому кабмин утвердил размеры единовременных выплат участникам СВО при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. Военным, получившим тяжелые увечья и травмы, будет полагаться 3 млн рублей, легкие ранения — 1 млн рублей, а в случае иных легких травм — 100 тыс. рублей. 14 ноября вторым указом Путин увеличил размер выплаты участникам СВО при получении ранения, повлекшего инвалидность, до 4 млн рублей.
В начале СВО были установлены выплаты семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, в размере 5 млн рублей, выплаты при получении ранения — 3 млн рублей. Позднее аналогичные выплаты были распространены и на других участников СВО, в частности, волонтеров, сотрудников МЧС, СК.
5 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Путин поручил детально разобраться с вопросом социальной поддержки участников СВО, получивших тяжелые ранения. Особенно это касается бойцов, которые перенесли ампутацию. Замминистра обороны Цивилева отмечала, что форма компенсаций не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений, так как финансово приравниваются как незначительные травмы, так и ранения, которые повлекли инвалидность.