Получившим инвалидность на СВО дополнительно выплатят 1 млн рублей

«Второе решение — распространение этого порядка на всех военнослужащих, получивших инвалидность со дня начала специальной военной операции, то есть с 24 февраля 2022 года. Это решение, как определил президент, будет реализовываться через фонд “Защитники Отечества”. Всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в ходе специальной военной операции, будет дополнительно выплачен 1 млн рублей. Вне всякого сомнения, решения главы государства будут выполнены, будут реализованы», — отметила замминистра.