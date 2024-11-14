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ВХ: российские штурмовики «откусили» небольшую часть территорий у Купянска

Российские штурмовики при поддержке бронегруппы «откусили» небольшую часть территорий в районе Купянска, которые ранее были заняты ВСУ, теперь украинские войска бросают туда резервы со второй и с третьей линий обороны, но развернуть их толком не успевают, сообщает «Военная хроника».

Окончательные выводы по «дерзкому рейду» ВС России делать пока рано, несмотря на элемент внезапности, отмечает канал.

«Ситуация не стабилизирована до конца, и попытки с украинской стороны её переломить могут скоро последовать. Главный вопрос сейчас состоит в том, как долго и в каких объёмах ВСУ смогут жечь здесь резервы, самая боеспособная часть которых была отправлена месяц назад под Курскую область», — пишет Telegram-канал.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев перед этим сообщил, что большая группировка ВСУ рискует оказаться в полуокружении в связи с закреплением ВС России на окраинах Купянска.

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