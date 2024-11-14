ВХ: российские штурмовики «откусили» небольшую часть территорий у Купянска

«Ситуация не стабилизирована до конца, и попытки с украинской стороны её переломить могут скоро последовать. Главный вопрос сейчас состоит в том, как долго и в каких объёмах ВСУ смогут жечь здесь резервы, самая боеспособная часть которых была отправлена месяц назад под Курскую область», — пишет Telegram-канал.