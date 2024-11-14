ВХ: российские штурмовики «откусили» небольшую часть территорий у Купянска

Окончательные выводы по «дерзкому рейду» ВС России делать пока рано, несмотря на элемент внезапности, отмечает канал.
«Ситуация не стабилизирована до конца, и попытки с украинской стороны её переломить могут скоро последовать. Главный вопрос сейчас состоит в том, как долго и в каких объёмах ВСУ смогут жечь здесь резервы, самая боеспособная часть которых была отправлена месяц назад под Курскую область», — пишет Telegram-канал.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев перед этим сообщил, что большая группировка ВСУ рискует оказаться в полуокружении в связи с закреплением ВС России на окраинах Купянска.