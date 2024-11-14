Спецоперация на Украине. Брифинг Минобороны 14 ноября 2024 года

Авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, объектов энергетики, обеспечивающих работу предприятий ВПК Украины, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.