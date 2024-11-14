Спецоперация на Украине. Брифинг Минобороны 14 ноября 2024 года

В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль села Вознесенка ДНР
«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики!», — говорится в сообщении ведомства.
Группировка «Север» нанесла поражение силам ВСУ в Харьковской области
Российские военные нанесли удар по формированиям 71-й егерской бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих. Противник также лишился двух боевых бронированных машин и семи автомобилей.
Подразделения «Запада» отразили контратаки двух механизированных бригад
Бойцы «Запада» нанесли удар по живой силе и технике четырех бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Терны ДНР, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка и Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества.
Среди потерь противника: до 570 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус», станция радиоэлектронной разведки «Пластун». Российские бойцы также уничтожили три полевых склада с боеприпасами.
Бойцы «Южной» группировки ударили по бригадам ВСУ и теробороны в ДНР
Военнослужащие группировки «Юг» добились улучшения положения по переднему краю и нанесли поражение семи бригадам ВСУ и бригаде теробороны рядом с населенными пунктами Зализнянское, Дружковка, Дылеевка, Орехово-Василевка, Резниковка, Курахово, Анновка и Северск ДНР.
По данным Минобороны, потери противника на этом направлении достигают 655 военнослужащих. Также ВСУ лишились трех танков, боевой машины пехоты, бронетранспортера, 13 автомобилей, двух 155-мм самоходных артиллерийских установок, а также 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудия М119 производства США, двух 122-мм гаубиц Д-30, 122-мм пусковой установки системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.
Кроме того, военные ликвидировали две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и два склада с боеприпасами.
Подразделения «Центра» отразили 11 контратак противника
Бойцы «Центральной» группировки войск нанесли поражение восьми военным формированиям ВСУ в районах сел Зеленое Поле, Леонидовка, Дружба, городов Дзержинска и Дмитрова и поселка Сухая Балка в ДНР.
Подразделения отразили 11 контратак шести бригад и двух штурмовых батальонов противника.
Потери с украинской стороны составили более 485 военнослужащих. ВСУ лишились боевой машины пехоты «Marder» ФРГ, шести боевых бронированных машин, пяти автомобилей, 155-мм гаубицы М777 США, 152-мм орудия Д-20, двух 152-мм гаубиц «Мста-Б», 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и двух 122-мм гаубиц Д-30.
Группировка «Восток» нанесла удар по противнику в Запорожской области
Бойцы «Восточной» группировки войск атаковали формирования 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Октябрь ДНР и Темировка Запорожской области. Также российские подразделения отразили две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны.
Потери противника составили: до 145 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Удар по бригадам ВСУ в Запорожской области
Подразделения группы «Днепр» поразили живую силу и технику бригады ВСУ и трех бригад теробороны на участках в районе населенных пунктов Орехов, Щербаки Запорожской области, сел Садовое и Понятовка Херсонской области.
ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20.
В Минобороны рассказали о поражении украинских военных аэродромов и объектов энергетики
Авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, объектов энергетики, обеспечивающих работу предприятий ВПК Украины, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Российские средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 78 «беспилотников» самолетного типа.