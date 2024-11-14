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В зоне СВО погиб 22-летний Родион Трушников из Пермского края

Прощание с погибшим военнослужащим пройдет в его родной Юрле.

Источник: соцсети

В зоне СВО при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из Юрлы Трушников Родион Русланович. Ему было 22 года.

Родион родился 5 апреля 2002 года.

Прощание с бойцом состоится 15 ноября в его родной Юрле с 14:00 в здании Культурно-досугового центра.

Администрация Юрлинского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего земляка, разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

В Пермском крае простились с участником СВО Салаватом Рахмангуловым. Житель Бардымского округа погиб месяц назад.