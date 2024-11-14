Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Горловки в ДНР возросло до 13

«13 мирных жителей Горловки получили ранения в результате обстрела центра города со стороны украинских террористов», — написал он в своем Telegram-канале.
Кадры, которые публикуют «Известия», свидетельствуют о том, что инфраструктуре города был нанесен серьезный ущерб. На них видно, что на улице лежит много осколков от стекол, разбиты витрины.
Ранее в этот день Приходько сообщал о семерых пострадавших мирных жителях в результате обстрела центра Горловки в ДНР. Также он заявил, что после украинской агрессии в городе зафиксированы суббоеприпасы типа «колокольчик», призвав ни в коем случае их не трогать и при обнаружении обратиться в компетентные органы. Уточнялось, что также был поврежден трансформатор и отключено напряжение на контактной сети по центру Горловки. Движение троллейбусов и трамваев по городу было приостановлено.
До этого, 13 ноября, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Горловке без света и воды остались 60 тыс. человек. Отмечалось, что без отопления остались 199 жилых домов, восемь школ, шесть дошкольных учреждений и три поликлиники.
Тогда же Приходько сообщил о том, что здание образовательного учреждения и магазин получили повреждения в городе из-за обстрелов ВСУ. По словам мэра, в результате украинской атаки также был поврежден магазин, расположенный в центре города, и обесточен поселок машиностроительного завода имени С. М. Кирова.