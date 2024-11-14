Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Горловки в ДНР возросло до 13

Ранее в этот день Приходько сообщал о семерых пострадавших мирных жителях в результате обстрела центра Горловки в ДНР. Также он заявил, что после украинской агрессии в городе зафиксированы суббоеприпасы типа «колокольчик», призвав ни в коем случае их не трогать и при обнаружении обратиться в компетентные органы. Уточнялось, что также был поврежден трансформатор и отключено напряжение на контактной сети по центру Горловки. Движение троллейбусов и трамваев по городу было приостановлено.