ВСУ нанесли удар по жилому сектору Энергодара

Один из артиллерийских ударов в районе Советской улицы в центре города пришелся по детской площадке во дворе, окруженном многоэтажными жилыми домами, передает корр. ТАСС с места событий. Взрывной волной и осколками во многих квартирах выбило стекла, повреждения получили и припаркованные автомобили. Один из осколков смертельно ранил жителя города.