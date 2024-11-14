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ВСУ нанесли удар по жилому сектору Энергодара

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 14 ноября. /ТАСС/. ВСУ при артобстреле города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, в результате которого погиб мирный житель, нанесли удар по жилой застройке, где нет военных объектов. Об этом сообщил ТАСС следователь Следственного комитета РФ после осмотра мест попадания снарядов.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, можно сказать, что вооруженные формирования Украины нанесли удар, в результате которого погиб мирный житель, по жилой застройке Энергодара, где нет военных объектов», — сказал собеседник агентства.

Один из артиллерийских ударов в районе Советской улицы в центре города пришелся по детской площадке во дворе, окруженном многоэтажными жилыми домами, передает корр. ТАСС с места событий. Взрывной волной и осколками во многих квартирах выбило стекла, повреждения получили и припаркованные автомобили. Один из осколков смертельно ранил жителя города.

Еще один украинский снаряд попал в припаркованные на улице у магазинов автомобили, перевернув один из них взрывом, после чего обе машины сгорели.

«Следователи Следственного комитета РФ проводят осмотр места происшествия, расположенного в городе Энергодар Запорожской области, где 13 ноября со стороны вооруженных формирований Украины артиллерийскому обстрелу подвергся жилой сектор. В результате обстрела скончался один человек. Все вещественные доказательства будут направлены на судебную экспертизу», — рассказал журналистам представитель СК.

Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщили, что 13 ноября около 14:00 мск ВСУ обстреляли Энергодар восемью снарядами и атаковали двумя БПЛА-камикадзе, в результате были уничтожены два автомобиля, повреждены фасады и остекление домов, погиб один человек. Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз назвал масштабную атаку ВСУ террористическим актом. Он и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразили соболезнования родственникам погибшего.