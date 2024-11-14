ВСУ нанесли удар по жилому сектору Энергодара

«По предварительным данным, можно сказать, что вооруженные формирования Украины нанесли удар, в результате которого погиб мирный житель, по жилой застройке Энергодара, где нет военных объектов», — сказал собеседник агентства.
Один из артиллерийских ударов в районе Советской улицы в центре города пришелся по детской площадке во дворе, окруженном многоэтажными жилыми домами, передает корр. ТАСС с места событий. Взрывной волной и осколками во многих квартирах выбило стекла, повреждения получили и припаркованные автомобили. Один из осколков смертельно ранил жителя города.
Еще один украинский снаряд попал в припаркованные на улице у магазинов автомобили, перевернув один из них взрывом, после чего обе машины сгорели.
«Следователи Следственного комитета РФ проводят осмотр места происшествия, расположенного в городе Энергодар Запорожской области, где 13 ноября со стороны вооруженных формирований Украины артиллерийскому обстрелу подвергся жилой сектор. В результате обстрела скончался один человек. Все вещественные доказательства будут направлены на судебную экспертизу», — рассказал журналистам представитель СК.
Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщили, что 13 ноября около 14:00 мск ВСУ обстреляли Энергодар восемью снарядами и атаковали двумя БПЛА-камикадзе, в результате были уничтожены два автомобиля, повреждены фасады и остекление домов, погиб один человек. Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз назвал масштабную атаку ВСУ террористическим актом. Он и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразили соболезнования родственникам погибшего.