Ход операции по уничтожению ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.
Потери ВСУ за сутки составили до 430 человек, 10 танков, две боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Богдана», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М101.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 32 580 человек. Уничтожено 212 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортеров, 1 165 боевых бронированных машин, 940 автомобилей, 281 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
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