Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 14 ноября 2024 года

Бои в Курской области продолжаются уже 101 день. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 32 580 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 14 ноября 2024 года.