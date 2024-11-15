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Рогов: ВС РФ выбили боевиков ВСУ из села Новодаровки в Запорожской области

Наступление российских войск на времевском направлении продолжается.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска освободили село Новодаровка на времевском направлении запорожской линии, выбив украинские силы из населенного пункта.

Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Рогов отметил, что украинские боевики были вынуждены оставить свои позиции и отступить под давлением российской армии, которая полностью взяла под контроль село. Он добавил, что наступление российских войск на времевском направлении продолжается.

Ранее российские военные с помощью FPV-дронов поразили тепловоз ВСУ на станции «Удачное» под Покровском.