Российские войска освободили село Новодаровка на времевском направлении запорожской линии, выбив украинские силы из населенного пункта.
Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
Рогов отметил, что украинские боевики были вынуждены оставить свои позиции и отступить под давлением российской армии, которая полностью взяла под контроль село. Он добавил, что наступление российских войск на времевском направлении продолжается.
Ранее российские военные с помощью FPV-дронов поразили тепловоз ВСУ на станции «Удачное» под Покровском.