Украинский военный Сергей Палий, попавший в плен, сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят обучение в немецком городе Хаммельбург. Этот город, расположенный в Баварии, известен наличием Учебного центра ООН Бундесвера, где готовятся военные наблюдатели для миссий ООН, пишет РИА Новости.
Участники курсов в центре проходят интенсивное обучение в таких областях, как переговоры, посредничество, связь, координация, документирование и составление отчетов. Учебный процесс проходит на открытой местности.
Палий рассказал, что его мобилизовали 17 сентября и сказали собрать вещи, аргументируя это тем, что он отправится на учёбу. Он отметил, что изначально сообщил, что является полностью непригодным для военной службы, однако ему сказали, что вопрос уже решён, и он отправится «отдохнуть», как это было необходимо для отчетности.
На уточняющий вопрос о месте обучения бойцов ВСУ, Палий подтвердил, что это Хаммельбург. Он также добавил, что у него нет штампа о нахождении на территории Евросоюза в паспорте.
Ранее украинский военнопленный Игорь Савохин рассказал о том, как его призвали на службу, несмотря на наличие третьей группы инвалидности. Из Днепропетровска он был перевезён в Курскую область на эшелоне с техникой, включая танки.