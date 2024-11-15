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Расчет «Града» пресек попытку ротации ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» пресек попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию пехоты на ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив более десяти военнослужащих противника, сообщил журналистам командир боевой машины с позывным «Лама».

Источник: РИА "Новости"

«Получили данные средств артиллерийской разведки и БПЛА, расчет выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по сектору с выявленными позициями ВСУ. Уничтожено более 10 украинских националистов с вооружением и средствами связи», — сказал «Лама».

По его словам, «Грады» группировки «Днепр» ежедневно поражают выявленные силы противника от пехоты до бронетехники, и военнослужащие привыкли к интенсивной боевой работе.

«Каждый свое дело знает, все отточено до автоматизма. Отрабатываем быстро, также быстро меняем позицию, чтобы ответный огонь по нам не пошел», — отметил Лама.

Он добавил, что после нанесения удара расчеты РСЗО покидают место стрельбы, проводят перезаряжание машины в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.