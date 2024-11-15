Два района на Кубани подверглись атаке украинских беспилотников

«Этой ночью два муниципалитета края подверглись массированной атаке беспилотников. Наши средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах», — написал он.
В Крымске, по словам Кондратьева, обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений. Пострадавших нет. Повреждена крыша одного дома и автомобиль.
В станице Полтавской Красноармейского района обломки беспилотника повредили крышу частного дома. В другом доме выбиты стекла, пострадавших нет.
«На месте ЧП работают экстренные службы. О текущей ситуации докладывают главы районов. Обязательно будет дана оценка материальному ущербу. И местные власти помогут с восстановлением пострадавших домов», — добавил он.
Как уточнили в Минобороны, всего средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА, в том числе 36 — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Крыма, два — над территорией Белгородской области и 10 — над акваторией Азовского моря.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.