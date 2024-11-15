Два района на Кубани подверглись атаке украинских беспилотников

Как уточнили в Минобороны, всего средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА, в том числе 36 — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Крыма, два — над территорией Белгородской области и 10 — над акваторией Азовского моря.