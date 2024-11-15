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Два района на Кубани подверглись атаке украинских беспилотников

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Два муниципалитета Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников, средства ПВО перехватили несколько десятков из них, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Источник: © РИА Новости

«Этой ночью два муниципалитета края подверглись массированной атаке беспилотников. Наши средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах», — написал он.

В Крымске, по словам Кондратьева, обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений. Пострадавших нет. Повреждена крыша одного дома и автомобиль.

В станице Полтавской Красноармейского района обломки беспилотника повредили крышу частного дома. В другом доме выбиты стекла, пострадавших нет.

«На месте ЧП работают экстренные службы. О текущей ситуации докладывают главы районов. Обязательно будет дана оценка материальному ущербу. И местные власти помогут с восстановлением пострадавших домов», — добавил он.

Как уточнили в Минобороны, всего средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА, в том числе 36 — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Крыма, два — над территорией Белгородской области и 10 — над акваторией Азовского моря.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.