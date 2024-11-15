Над Кубанью и Азовским морем за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 51 украинский БПЛА: 36 БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Белгородской области и 10 БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.