«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 51 украинский БПЛА: 36 БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Белгородской области и 10 БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Над Кубанью и Азовским морем за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщило в пятницу Минобороны России.