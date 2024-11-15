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Над Кубанью и Азовским морем за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщило в пятницу Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 51 украинский БПЛА: 36 БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Белгородской области и 10 БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.