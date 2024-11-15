В Курской области дрон на оптоволокне уничтожил броневик HMMWV

Новый тип FPV-дронов на базе оптоволоконного соединения отличается устойчивостью к любым системам РЭБ и РЭР на всем маршруте полета. Не требует тщательного подбора позиции, защищен от перехвата видеосигнала. Благодаря минимальному потреблению тока и стабильной связи есть возможность приземления и ожидания цели в местах активного передвижения противника. Как уточнили в Народном фронте, оптоволоконные дроны нарушают логистику ВСУ, прикрывая стратегически важные дороги, уничтожают все виды наземной техники противника.