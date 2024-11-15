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В Курской области дрон на оптоволокне уничтожил броневик HMMWV

КУРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Российские военные с помощью FPV-дрона на оптоволокне уничтожили американский бронеавтомобиль HMMWV M1043 в приграничном районе Курской области. Видео предоставил ТАСС Народный фронт.

На кадрах объективного контроля видно, как дрон летит на бронеавтомобиль и поражает его.

Кроме того, таким же дроном уничтожена советская бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-2, созданная на базе БМП-1.

Новый тип FPV-дронов на базе оптоволоконного соединения отличается устойчивостью к любым системам РЭБ и РЭР на всем маршруте полета. Не требует тщательного подбора позиции, защищен от перехвата видеосигнала. Благодаря минимальному потреблению тока и стабильной связи есть возможность приземления и ожидания цели в местах активного передвижения противника. Как уточнили в Народном фронте, оптоволоконные дроны нарушают логистику ВСУ, прикрывая стратегически важные дороги, уничтожают все виды наземной техники противника.