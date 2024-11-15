Доброволец отряда «Клуни» рассказал о работе БПЛА в Курской области

«Они тоже ротации постоянно меняют, бывало, что ночью заходили, но мы их “спалили”, их точки ротации, как они заезжают. Постоянно в небе висим, видим, как они подъезжают, и уже начинаем артиллерию вызывать. Потом они поумнее, может, стали, ротации начали утром делать в разных точках постоянно, допустим, у нас есть места пристрелянные, они на них больше не идут… Продолжаем выявлять и уничтожать», — рассказал «Жук».