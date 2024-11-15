Доброволец отряда «Клуни» рассказал о работе БПЛА в Курской области

«Они тоже ротации постоянно меняют, бывало, что ночью заходили, но мы их “спалили”, их точки ротации, как они заезжают. Постоянно в небе висим, видим, как они подъезжают, и уже начинаем артиллерию вызывать. Потом они поумнее, может, стали, ротации начали утром делать в разных точках постоянно, допустим, у нас есть места пристрелянные, они на них больше не идут… Продолжаем выявлять и уничтожать», — рассказал «Жук».
По его словам, чтобы препятствовать передвижению расчетов БПЛА отряда, ВСУ дистанционно минируют дороги при помощи гексакоптеров «Баба-Яга».
Кроме того, «Жук» добавил, что операторы дронов его отряда активно ищут и уничтожают пехоту в блиндажах и опорных пунктах ВСУ в данном районе.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.