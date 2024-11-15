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ТАСС: ВСУ пытаются массово покидать позиции под Кураховым

ДОНЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются массово выводить личный состав с позиций в населенных пунктах к югу и юго-востоку от Курахова, которые оказались в клещах.

Источник: AP 2024

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Противник пытается массово выводить своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки. Там клещи, они бегут по простреливаемым дорогам, несут потери», — сообщили там.