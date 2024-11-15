«Вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка», — рассказал он.
По словам собеседника агентства, точное число погибших пока неизвестно, но в общей сложности их больше сотни. Однако нашли пока не всех, и мало кого удалось идентифицировать, добавил подпольщик.
Он отметил, что в расположении находились несколько десятков иностранных наемников, которые лучше местных знакомы с натовскими системами вооружения. Наемники были франко- и испаноговорящие, добавил Лебедев.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, утром в Черниговской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. Позже местные СМИ сообщили, что в селе Голубовка Шосткинского района поврежден объект критической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.