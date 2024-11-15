Российские военные зашли в центр Курахово

Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара российскими войсками. Взятие Курахово позволит продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.