Таллахасси
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные зашли в центр Курахово

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска находятся в центре Курахово, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: © РИА Новости

«Наши боевые порядки находятся уже в центре самого города, Курахово находится почти в окружении — до полного окружения остаются считанные километры, около пяти-шести километров», — сказал чиновник.

Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.

Как сообщал РИА Новости старший наводчик РСЗО «Град» с позывным Саров, ВСУ пытаются уйти из Курахово и близлежащих сел. Собеседник агентства предположил, что это связано с нехваткой боекомплекта, личного состава и боевого духа.

Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара российскими войсками. Взятие Курахово позволит продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.