Российские военные зашли в центр Курахово

«Наши боевые порядки находятся уже в центре самого города, Курахово находится почти в окружении — до полного окружения остаются считанные километры, около пяти-шести километров», — сказал чиновник.
Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
Как сообщал РИА Новости старший наводчик РСЗО «Град» с позывным Саров, ВСУ пытаются уйти из Курахово и близлежащих сел. Собеседник агентства предположил, что это связано с нехваткой боекомплекта, личного состава и боевого духа.
Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара российскими войсками. Взятие Курахово позволит продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.