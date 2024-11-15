Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 100 военных

По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 32 680 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортеров, 1 166 боевых бронированных машин, 944 автомобиля, 283 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 12 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 64 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, а также 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.