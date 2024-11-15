Forbes: внезапный штурм Купянска стал зловещим знаком для ВСУ

Такое мнение приводится в статье журнала Forbes.
По его оценкам, проникновение российских войск на окраины Купянска, значительно удаленного от основных мест боестолкновений, стало «зловещим знаком для работающих на пределе своих возможностей украинских сил». Отмечается, что украинская 114-я бригада территориальной обороны и другие присутствующие в городе подразделения ВСУ не ожидали, что войска РФ применят тактику штурма малыми группами в Купянске. Российские бронемашины появились на северных окраинах города «словно из воздуха», пишет издание.
В четверг военный эксперт Андрей Марочко сообщал ТАСС, что силы РФ, продвинувшись у железной дороги под Купянском, уже находятся на окраинах города.