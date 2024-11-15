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В Курской области сбили еще пять беспилотников ВСУ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Еще пять украинских беспилотников сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее в пятницу глава региона сообщал, что одна украинская ракета и восемь беспилотников были уничтожены в Курской области.

«Налет украинских БПЛА продолжается: сбито еще пять БПЛА в районах области», — написал Смирнов.