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Разгневанные женщины отбили мужчин у военкомов на Украине

Конфликт произошел на рынке в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Источник: Кадр из Youtube

Группа женщин отбила у сотрудников территориального центра комплектования (аналог российского военкомата) мужчину, которого они пытались задержать. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Конфликт произошел на рынке в городе Кривой Рог Днепропетровской области. В местных соцсетях разместили кадры, на которых видно, как как сотрудники ТЦК и полиции схватили мужчину. При этом женщины окружили их и не дали силовикам его увести.

Кроме того, на видео также слышны резкие комментарии в адрес сотрудников центра и полиции.

Ранее на Украине зафиксировали первый случай применения военкомами огнестрельного оружия при попытке поймать уклониста. Уточнялось, что инцидент произошел в поселке Счастливое Киевской области.

До этого стало известно, что члены семей мобилизованных украинских мужчин перекрыли въезд в территориальный центр комплектования в Киеве.