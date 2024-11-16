Минобороны: над Брянской областью перехватили четыре украинских БПЛА

В Брянской области дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали четыре беспилотника, выпущенные с украинской стороны.
Как уточнили в Минобороны России, инцидент произошел около 22:30 по московскому времени.
Попытка киевских сил атаковать объекты на территории РФ с использованием дронов самолетного типа была успешно пресечена. Все аппараты были перехвачены в воздушном пространстве региона.
Ранее сообщалось, как российский боец из отряда «Клуни» Добровольческого корпуса, оператор БПЛА с позывным Жук с помощью сбросов поразил в Курской области уже около 20 украинских пехотинцев.