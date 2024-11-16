Таллахасси
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: над Брянской областью перехватили четыре украинских БПЛА

Все аппараты были перехвачены в воздушном пространстве региона.

Источник: Аргументы и факты

В Брянской области дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали четыре беспилотника, выпущенные с украинской стороны.

Как уточнили в Минобороны России, инцидент произошел около 22:30 по московскому времени.

Попытка киевских сил атаковать объекты на территории РФ с использованием дронов самолетного типа была успешно пресечена. Все аппараты были перехвачены в воздушном пространстве региона.

Ранее сообщалось, как российский боец из отряда «Клуни» Добровольческого корпуса, оператор БПЛА с позывным Жук с помощью сбросов поразил в Курской области уже около 20 украинских пехотинцев.